إرادات ملكية بالعبابنة والغزو والسحيمات

الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين محمود محمد سلامة العبابنة رئيسا للمجلس القضائي، اعتبارا من تاريخ 6/10/2024، وقبول استقالة محمد عودة صالح الغزو رئيس المجلس القضائي، اعتبارا من تاريخ 6/10/2024.

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كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين محمد عودة صالح الغزو رئيسا للمحكمة الدستورية اعتبارا من تاريخ 6/10/2024، وتعيين محمد حسن سالم السحيمات عضوا في المحكمة الدستورية، اعتبارا من تاريخ 6/10/2024