إرادات ملكية بالعبابنة والغزو والسحيمات

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين محمد عودة صالح الغزو رئيسا للمحكمة الدستورية اعتبارا من تاريخ 6/10/2024، وتعيين محمد حسن سالم السحيمات عضوا في المحكمة الدستورية، اعتبارا من تاريخ 6/10/2024
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