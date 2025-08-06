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إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور حسان

إرادة ملكية
إرادة ملكية
 
الأربعاء، 06-08-2025 03:31 م
الوكيل الإخباري-   صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأربعاء، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان، وتاليا نص الإرادة:اضافة اعلان


"نحن عبدﷲ الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:

يعين معالي الدكتور نضال مرضي عبدﷲ القطامين وزيرا للنقل.
تعين معالي المهندسة بدرية المعتز عبدالكريم البلبيسي وزير دولة لتطوير القطاع العام.
يعين معالي السيد عبداللطيف أحمد سليمان النجداوي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
يعين معالي الدكتور رائد سامي عفاش العدوان وزيرا للشباب.
يعين معالي الدكتور إبراهيم محفوظ عطﷲ البدور وزيرا للصحة.
يعين معالي الدكتور صائب عبدالحليم مفلح الخريسات وزيرا للزراعة.
يعين معالي الدكتور عماد نعيم سليم الحجازين وزيرا للسياحة والآثار.
يعين معالي الدكتور طارق علي إبراهيم أبو غزالة وزيرا للاستثمار.
يعين معالي الدكتور أيمن عبدﷲ أحمد سليمان وزيرا للبيئة.


صدر عن قصرنا رغدان العامر في 12 صفر من سنة 1447 هجرية، الموافق للسادس من آب سنة 2025 ميلادية".

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم، اعتبارا من تاريخ 6/8/2025:

معالي السيدة لينا مظهر حسن عناب، وزير السياحة والآثار.
معالي المهندس خالد موسى شحادة الحنيفات، وزير الزراعة.
معالي الدكتور أحمد علي خليف العويدي، وزير دولة.
معالي المهندس مثنى حمدان عليان غرايبة، وزير الاستثمار.
معالي الدكتور فراس إبراهيم ارشيد الهواري، وزير الصحة.
معالي الدكتور معاوية خالد محمد الردايدة، وزير البيئة.
معالي المهندسة وسام وليد توفيق التهتموني، وزير النقل.
معالي السيد عبدﷲ نوفان السعود العدوان، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.
معالي الدكتور خير عبدﷲ عياد أبو صعيليك، وزير دولة لتطوير القطاع العام.
معالي المهندس يزن حسين سليمان الشديفات، وزير الشباب.

واستقبل جلالة الملك الوزراء المستقيلين، مقدرا جهودهم خلال الفترة الماضية.
 
 
gnews

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