 
الأحد 2025-03-16 08:10 م
 




            

        








    

        

        

            إرادة ملكية بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والعراق
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                ارادة ملكية
            
                

                    ارادة ملكية
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        07:39 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين الحكومتين الأردنية والعراقية والتي وقعها في 30 كانون الثاني الماضي في بغداد، رئيس الهيئة الكابتن هيثم مستو، وعن الجانب العراقي وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، بنكين ريكاني.
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وتمهد الاتفاقية التي نشرت في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الأحد، لمرحلة جديدة من التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين.

وجاءت الاتفاقية لتحل محل الاتفاق بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والحكومة العراقية بشأن تسيير خطوط جوية منتظمة بين إقليميهما وما وراءهما الموقعة في 4 تشرين الثاني 1953".
وتنظم الاتفاقية حركة النقل الجوي بين البلدين بما يتلاءم مع المستجدات والتطورات التي طرأت في مجال النقل الجوي والطيران المدني، وتتوافق مع سياسات النقل الجوي التي تعتمدها كلا البلدين من خلال استراتيجياتهما الوطنية للنقل الجوي.

وتتيح هذه الاتفاقية لشركات الطيران من قبل الطرفين سهولة الدخول إلى الأسواق بمزايا تتعلق بالتعرفات والتشغيل بالرمز المشترك، علاوة على تعزيز المنافسة العادلة، كما تضمن الاتفاقية تطبيق العديد من سياسات منظمة الطيران المدني الدولي في مجال النقل الجوي.

وجاءت الاتفاقية المحدثة تعزيزا وتطويرا للعلاقات المتميزة التي يرتبط بها البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومنها قطاع الطيران المدني والنقل الجوي.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                وزارة الاستثمار
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            صدور تعليمات منح بطاقة المستثمر بفئاتها كافة في الجريدة الرسمية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                جعفر حسان
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            حسان يشيد بمبادرة البنوك بتخصيص 90 مليون دينار لدعم قطاعي الصحة والتعليم
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                مديرية الأمن العام
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            القبض على شخص أساء لرقيب سير وظهر في فيديو جرى تداوله
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ارادة ملكية
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            إرادة ملكية بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والعراق
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                مدير الأمن العام يلتقي مديري مراكز الإصلاح والتأهيل
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            مدير الأمن العام يلتقي مديري مراكز الإصلاح والتأهيل
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                وزارة الأوقاف
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            اختتام بطولة الشطرنج بمركز شباب القويسمة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                صورة عامة للعاصمة عمّان
                            
                    
                    

                        
                            الطقس
                        
                        
                            تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاثنين
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                العاصمة عمان
                            
                    
                    

                        
                            الطقس
                        
                        
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