الخميس 2026-01-22 09:00 م

إرادة ملكية بالموافقة على فتح سفارة كولومبيا في عمّان

إرادة ملكية
إرادة ملكية
 
الخميس، 22-01-2026 08:45 م
الوكيل الإخباري-   صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (۱۳۹۳) تاريخ ٢٠٢٦/١/٤ المتضمن الموافقة على فتح سفارة لجمهورية كولومبيا في عمان .اضافة اعلان


وكما وافقت الحكومة على قرار المستشارية العسكرية لفرسان مالطا بترشيح السفير aniacomo Serena di Lapigio ، ليكون سفيرًا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إرادة ملكية

أخبار محلية إرادة ملكية بالموافقة على فتح سفارة كولومبيا في عمّان

ولي العهد يلتقي المدير التنفيذي لشركة "إمبراير" لصناعة الطائرات

أخبار محلية ولي العهد يلتقي المدير التنفيذي لشركة "إمبراير" لصناعة الطائرات

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس الحالة الجوية المتوقعة في الاردن للأيام الثلاثة القادمة

زجاج متناثر بالقرب من موقع حريق شبّ في محل تجاري بعمان.

أخبار محلية 4 اصابات بحريق في محل تجاري بعمّان

وزارة الأشغال العامة والإسكان

أخبار محلية "الأشغال" تبدأ دراسة توسعة طريق أم قيس - كفر أسد

زيت الزيتون

أخبار محلية "الاستهلاكية المدنية" تعلن توفر كميات كافية من زيت الزيتون خلال الأيام المقبلة

الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني

أخبار محلية ولي العهد يلتقي الرئيس الإندونيسي في دافوس

ولي العهد يعقد لقاء في دافوس مع رئيس حكومة إقليم كردستان

أخبار محلية ولي العهد يعقد لقاء في دافوس مع رئيس حكومة إقليم كردستان



 






الأكثر مشاهدة