 
الأربعاء 2024-12-04 01:44 م
 

إرادة ملكية بالموافقة على معدل نظام موظفي "البلقاء التطبيقية"

ارادة ملكية
إرادة ملكية
الأربعاء، 04-12-2024 01:32 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على النظام المعدل رقم (102) لسنة 2024، الخاص بالهيئة الإدارية في الجامعة. ويأتي هذا النظام ليعزز الحقوق الوظيفية لموظفي الجامعة وينظم العلاقة الإدارية بشكل يحقق العدالة والاستقرار الوظيفي.اضافة اعلان


وقالت الجامعة إن هذا الإنجاز يُعد ثمرةً للجهود الكبيرة التي بذلها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، لتطوير الأنظمة الإدارية في الجامعة، بهدف ضمان حقوق الموظفين وتحسين بيئة العمل بما يتماشى مع رؤية الجامعة نحو التميز الإداري.

وأكد الدكتور العجلوني أن هذا النظام يمثل خطوة محورية في مسيرة الجامعة لتعزيز الكفاءة الإدارية وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، مشيرًا إلى أن الجامعة ستعمل على تطبيق هذا النظام بما يضمن استمرارية تقديم أفضل الخدمات الإدارية والتعليمية.
 
gnews

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