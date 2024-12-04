إرادة ملكية بالموافقة على معدل نظام موظفي "البلقاء التطبيقية"

وقالت الجامعة إن هذا الإنجاز يُعد ثمرةً للجهود الكبيرة التي بذلها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، لتطوير الأنظمة الإدارية في الجامعة، بهدف ضمان حقوق الموظفين وتحسين بيئة العمل بما يتماشى مع رؤية الجامعة نحو التميز الإداري.
وأكد الدكتور العجلوني أن هذا النظام يمثل خطوة محورية في مسيرة الجامعة لتعزيز الكفاءة الإدارية وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، مشيرًا إلى أن الجامعة ستعمل على تطبيق هذا النظام بما يضمن استمرارية تقديم أفضل الخدمات الإدارية والتعليمية.
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