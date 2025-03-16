 
الأحد 2025-03-16 09:50 م
 




            

        








    

        

        

            إرادة ملكية بالنوايسة
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                ارادة ملكية
            
                

                    ارادة ملكية
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        09:03 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  صدرت الإرادة الملكية السامية، في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأحد، بالسماح للدكتور مصطفى حمود النوايسة، بحمل "وسام الصداقة"، الممنوح له من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 
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                                العيسوي
                            
                    
                    

                        
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                            العيسوي يعزي آل أبو خلف
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                نتنياهو
                            
                    
                    

                        
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                                نتنياهو
                            
                    
                    

                        
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                                ارادة ملكية
                            
                    
                    

                        
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                            إرادة ملكية بالنوايسة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                            أخبار محلية
                        
                        
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                                صورة عامة للعاصمة عمان
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
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