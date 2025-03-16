إرادة ملكية بالنوايسة

الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية، في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأحد، بالسماح للدكتور مصطفى حمود النوايسة، بحمل "وسام الصداقة"، الممنوح له من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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