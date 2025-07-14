إرادة ملكية بترفيع الطراونة والزعبي والعبادي إلى رتبة لواء وإحالتهم إلى التقاعد

01:53 م

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الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع كلٍّ من: العميد أنور الطراونة والعميد علي الزعبي والعميد حاتم العبادي إلى رتبة لواء. اضافة اعلان





كما وقرر مجلس الوزراء إحالتهم إلى التقاعد.