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إرادة ملكية بترفيع الطراونة والزعبي والعبادي إلى رتبة لواء وإحالتهم إلى التقاعد

الأمن العام
مدير الأمن العام
 
الإثنين، 14-07-2025 01:53 م
الوكيل الإخباري-   صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع كلٍّ من: العميد أنور الطراونة والعميد علي الزعبي والعميد حاتم العبادي إلى رتبة لواء.اضافة اعلان


كما وقرر مجلس الوزراء إحالتهم إلى التقاعد.
 
 
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