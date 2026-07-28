الثلاثاء 2026-07-28 06:12 م

إرادة ملكية بترفيع ضباط إلى رتبة لواء وإحالتهم إلى التقاعد

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 28-07-2026 06:01 م

الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع كلٍّ من العميد الدكتور محمد محمود العمري والعميد نورز محمد خير هاكوز والعميد الركن محمد أمين عيد المطلب المعايطة والعميد خالد صالح الدعجة إلى رتبة لواء.

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كما وقرّر مجلس الوزراء إحالتهم إلى التقاعد.

 


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