إرادة ملكية بترفيع ضباط إلى رتبة لواء وإحالتهم إلى التقاعد

الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع كلٍّ من العميد الدكتور محمد محمود العمري والعميد نورز محمد خير هاكوز والعميد الركن محمد أمين عيد المطلب المعايطة والعميد خالد صالح الدعجة إلى رتبة لواء.

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كما وقرّر مجلس الوزراء إحالتهم إلى التقاعد.