إرادة ملكية بترفيع ضباط في الأمن العام - أسماء

الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع الضباط التالية أسمائهم إلى الرتبة التي تلي رتبهم الحالية:

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من رتبة عقيد إلى رتبة عميد:



- العقيد هيثم فواز عقلة بطارسة

- العقيد أمجد طالب سالم القضاة

- العقيد الركن وائل سامي خطّا فاروقة

- العقيد الركن سطّام غسان أحمد الخوالدة

- العقيد عمر جمال علي الشمايلة

- العقيد نبيل يوسف عبد المهدي المبيضين

- العقيد الركن محمد صالح حسين الصرايرة

- العقيد فاضل عبد الحليم مصطفى فريحات

- العقيد الركن فادي كمال علي أبو خيط

- العقيد رائد عبد الحفيظ مسلم المجالي

- العقيد صادق أمين ساري العمري

- العقيد القاضي طايل عبد الحميد نزال عويمر

- العقيد محمود حمد الله عبيد الهوادي

- العقيد قيس عبد الله جميل الغرايبة

- العقيد باسل حسين محمد الزعبي

- العقيد عامر حسام بدوي السرطاوي

- العقيد الركن مازن بادي حمدان عبيدات

- العقيد فادي موسى بديوي عبد الرزاق

- العقيد سامر عبد الحميد محمد العدوان

- العقيد حسن إبراهيم صالح خريسات

- العقيد طارق مروان حسين العطيات

- العقيد بدر إبراهيم سلامة البطوش

- العقيد طايل خلف سلامة البلوش

- العقيد بوتاي محمد داود الشيشاني

- العقيد الركن أيمن سليمان عوض النعيمات

- العقيد شادي جبريل عواد الهباهبة

- العقيد رائد عيسى عايد أبو عواد