إرادة ملكية بترفيع عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف - أسماء

الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي الشرعي رقم (7/79/2025) والمتضمن الموافقة على ترفيع عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف، وذلك اعتباراً من تاريخ 31/12/2025 . اضافة اعلان





ويقدم سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه التهنئة والتبريك لإخوانه أصحاب الفضيلة بهذه المناسبة متمنياً لهم المزيد من التقدم والعطاء في خدمة أردننا العزيز تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين يحفظه الله ويرعاه.



وتالياً الترفيعات:



1 – فضيلة الشيخ د. اياد محمد علي عباسي إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

2 – فضيلة الشيخ محمد علي توفيق المومني إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

3 – فضيلة الشيخ حسين فواز زايد السعود إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

4 – فضيلة الشيخ محمد موسى محمد بني عواد إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

5 – فضيلة الشيخ د. عماد محمد ابنيه الضيافلة إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

6 – فضيلة الشيخ د. حازم احمد عوض الهزايمه إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

7 – فضيلة الشيخ محمد عبدالحافظ فلاح غنانيم إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

8 – فضيلة الشيخ علي فايز عبدالرحمن بني فواز إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

9 – فضيلة الشيخ احمد مصطفى احمد زعارير إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

10 – فضيلة الشيخ خلف محمد عودة الدبايبة إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

11 – فضيلة الشيخ د. قيس موسى جبر عماوي إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

12 – فضيلة الشيخ د. محمد ياسين احمد الشمايلة إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

13 – فضيلة الشيخ بلال مصطفى محمد فريحات إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى.

14 – فضيلة الشيخ مراد احمد محمد علي الكاساني إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

15 – فضيلة الشيخ حذيفه عبدالله ابراهيم المجالى إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

16 – فضيلة الشيخ د. همام ذياب عبد الكريم عقل إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

17 – فضيلة الشيخ د. شفيق عبيد الله نزال الحيصة إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

18 – فضيلة الشيخ د. عامر اعقيل حسين الغوادرة إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

19 – فضيلة الشيخ د. رامي احمد محمد حجازي إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

20 - فضيلة الشيخ عليان محمد عليان الغانم إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

21 - فضيلة الشيخ د. عطا سالم سعد ابوالغنم إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

22 – فضيلة الشيخ محمد رسول بشير فهيم زيدالكيلاني إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

23 – فضيلة الشيخ محمد جميل مطيع المواجدة إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

24 – فضيلة الشيخ يونس حسين محمد العويدات إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

25 – فضيلة الشيخ د. باسم مشهور احمد العقيل إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

26 - فضيلة الشيخ خالد يوسف عبدالرحمن الشرمان إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

27 – فضيلة الشيخ محمود عادل محمود الصالحي إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

28 – فضيلة الشيخ عبدالله ادهم ارتيمان الدمانية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

29 - فضيلة الشيخ محمد ضاحي محمد ابوهلاله إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

30 - فضيلة الشيخ احمد يعقوب محمود خوالده إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

31 - فضيلة الشيخ د. محمد احمد علي اطريق إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

32 - فضيلة الشيخ هيثم سليمان عارف الشيحان إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

33 - فضيلة الشيخ عماد محمد عبد الرزاق ابو زيد إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

34 - فضيلة الشيخ د. نايف احمد بخيت الخلايلة إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

35 - فضيلة الشيخ د. رائد احمد عبدالحميد العظمات إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

36 - فضيلة الشيخ شاهر احمد محمد غرايبة إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.

37 – فضيلة الشيخ علي سليمان محمد النعيمات إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

38 - فضيلة الشيخ د. هاني محمد يوسف عبيدات إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

39 - فضيلة الشيخ فؤاد علي عبدالله الشياب إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

40 - فضيلة الشيخ حسن قريان خليف النهود إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

41 - فضيلة الشيخ د. أحمد نضال عبدالوهاب القطيشات إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

42 - فضيلة الشيخ علوان علي مشوح الجبور إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

43 - فضيلة الشيخ رعد سند سلامه الزيدانين إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

44 - فضيلة الشيخ محمد حسين احمد ابو عودة إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

45 - فضيلة الشيخ عماد عيسى سليمان مصطفى إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

46 - فضيلة الشيخ د. احمد علي عبدالقادر ربابعه إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

47 - فضيلة الشيخ زياد فارس مطلق الجبور إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

48 - فضيلة الشيخ احمد خليل عبدالمهدي المبيضين إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

49 - فضيلة الشيخ د. وليد خالد محمود بكليزي إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

50 - فضيلة الشيخ محمد مبارك سميحان العثمان إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

51 - فضيلة الشيخ احمد محمد مسلم مشاقبه إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

52 - فضيلة الشيخ شادي مطلق عبدالله الروسان إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

53 - فضيلة الشيخ محمد رجا مسلم الربطه إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

54 - فضيلة الشيخ د. ايهم يحيى حسين عواد إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

55 - فضيلة الشيخ احمد قبلان احمد الزريقات إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

56 - فضيلة الشيخ هود احمد محمد الضامن إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

57 - فضيلة الشيخ بهاء احمد محمد الخلايله إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

58 - فضيلة الشيخ د. انس ياسين محمود الخرابشة إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

59 - فضيلة الشيخ د. زيد احمد عبد الزعبي إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

60 - فضيلة الشيخ مفيد عيد محمود رمامنه إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

61 - فضيلة الشيخ عمر عواد كريم ابو كف إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

62 - فضيلة الشيخ محمد عادل محمد الجوارنه إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

63 - فضيلة الشيخ د. فراس خلف فالح الحنيطي إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

64 - فضيلة الشيخ محمد مصطفى ابراهيم سرندح إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

65 - فضيلة الشيخ فادي محمد مصطفى الصمادي إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

66 - فضيلة الشيخ د. حمزه عبد الكريم حسين الزيود إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

67 - فضيلة الشيخ د. سعد عباس سليمان البدور إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

68 - فضيلة الشيخ د. طارق محمد عسود ابو تايه إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

69 - فضيلة الشيخ حلمي محمد فالح السلامين إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

70 – فضيلة الشيخ انور عبدالقادر حسين دحمس إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

71 - فضيلة الشيخ ابراهيم عوض فارس المجالي إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

72 - فضيلة الشيخ اسامه عطاالله عطيوي الصرايرة إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

73 - فضيلة الشيخ عمر راشد عبود المشاقبة إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

74 - فضيلة الشيخ باسم محمد محمود الزغول إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

75 - فضيلة الشيخ بركات سعدي محمد ابو تايه إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

76 - فضيلة الشيخ عبدالله ماهر يوسف مالكيه إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

77 - فضيلة الشيخ احمد مروان محمد الصمادي إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

78 - فضيلة الشيخ عيسى عبدالهادي عيسى الدبوبي إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

79 - فضيلة الشيخ احمد محمود محمد العثامين البطوش إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

80 - فضيلة الشيخ تركي سالم حمد المرازقه إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

81 - فضيلة الشيخ يزن عبدالكريم عبدالله الحياري إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

82 - فضيلة الشيخ د. هاني مفلح محمد السلمات العنزي إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

83 - فضيلة الشيخ ابراهيم محمد عطيه ابوجزر إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

84 - فضيلة الشيخ موسى محمود مفضي الخلايلة إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

85 - فضيلة الشيخ محمد حابس حماد الصقرات إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

86 - فضيلة الشيخ حمد مطلب سالم السلايطة إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

87 - فضيلة الشيخ معاذ عبدالكريم عبدالرحمن القطاونة إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

88 - فضيلة الشيخ مالك محمد علي يوسف قضاة إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

89 - فضيلة الشيخ د. يوسف عليان أحمد درادكه إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

90 - فضيلة الشيخ بشار كامل عبدالله العبيدات إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.

91 – فضيلة الشيخ د. انس عبد الله عوده القرعان إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

92 - فضيلة الشيخ رياض موسى ضيف الله القضاه إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

93 - فضيلة الشيخ رائد عامر سعدالدين درويش إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

94 - فضيلة الشيخ د. طارق حمد محمد الحويان إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

95 - فضيلة الشيخ علاء محمد احمد المومني إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

96 - فضيلة الشيخ معاذ عدنان عبد الرحمن اسعد إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

97 - فضيلة الشيخ قيس عدنان عوض الرفوع إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

98 - فضيلة الشيخ مهاجر عثمان محمد المناصره إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

99 - فضيلة الشيخ انس احمد جويعد النعيمات إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

100 - فضيلة الشيخ عيسى محمد احمد الغزو إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

101 - فضيلة الشيخ د. معاويه حسان عبداللطيف النابلسي إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

102 - فضيلة الشيخ احمد فايز احمد الخلايله إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

103 - فضيلة الشيخ د. محمد علي يوسف ابوعيد إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

104 - فضيلة الشيخ عبدالله محمد لطفي عيد إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

105 - فضيلة الشيخ د. عاصم محمد سالم القطاونه إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.

106 - فضيلة الشيخ قتيبه محمود محسن ابو الفوارس إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.



