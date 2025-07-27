إرادة ملكية بتكليف أبو السعود رئيسا للوزراء بالوكالة

وصدرت الإرادة الملكيَّة السَّامية بأن يتولَّى وزير المياه والريّ رائد أبو السعود، مهام وأعمال رئيس الوزراء ووزير الدِّفاع بالوكالة خلال هذه المدَّة.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة أم وإصابة طفلها بحادث دهس في عمان
-
الامن العام : إغاثة فتاة داخل سيارتها
-
الامن العام : وفاتان و25 إصابة بحوادث سير
-
جمعية المحافظة على القرآن "فرع الهاشمية" تخرج 16 حافظا للقرآن الكريم
-
الأردن يسير قافلة مساعدات كبيرة إلى غزة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة_أسماء
-
جلسة حوارية حول تماسك الجبهة الداخلية في المفرق