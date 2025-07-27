الأحد 2025-07-27 09:51 ص
 

إرادة ملكية بتكليف أبو السعود رئيسا للوزراء بالوكالة

ارادة ملكية
ارادة ملكية
 
الأحد، 27-07-2025 09:24 ص
الوكيل الإخباري-   غادر رئيس الوزراء جعفر حسَّان المملكة في إجازة خاصَّة لمدَّة أربعة أيَّام.اضافة اعلان


وصدرت الإرادة الملكيَّة السَّامية بأن يتولَّى وزير المياه والريّ رائد أبو السعود، مهام وأعمال رئيس الوزراء ووزير الدِّفاع بالوكالة خلال هذه المدَّة.
 
 
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أخبار محلية إرادة ملكية بتكليف أبو السعود رئيسا للوزراء بالوكالة



 
 





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