إرادة ملكية بتكليف أبو السعود رئيسا للوزراء بالوكالة

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الوكيل الإخباري- غادر رئيس الوزراء جعفر حسَّان المملكة في إجازة خاصَّة لمدَّة أربعة أيَّام. اضافة اعلان





وصدرت الإرادة الملكيَّة السَّامية بأن يتولَّى وزير المياه والريّ رائد أبو السعود، مهام وأعمال رئيس الوزراء ووزير الدِّفاع بالوكالة خلال هذه المدَّة.