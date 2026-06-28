إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 12 تموز المقبل

مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.
مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026.
مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.
مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026.
مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.
مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.
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