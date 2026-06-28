إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 12 تموز المقبل

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الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في الثاني عشر من شهر تموز سنة 2026 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات القوانين التالية: اضافة اعلان





مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.



مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026.



مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.



مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026.



مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.



مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.





