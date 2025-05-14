إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من 18 أيار المقبل

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الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الأحد، الموافق للثامن عشر من شهر أيار سنة 2025 ميلادية اضافة اعلان

