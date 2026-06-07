إرادة ملكية بقبول استقالة الرفاعي من عضوية مجلس الأعيان

واستقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأحد، الرفاعي في قصر الحسينية، لشكره على جهوده خلال مسيرته الطويلة في العمل العام.
وأنعم جلالته على الرفاعي بوسام الملك عبدﷲ الثاني للتميز من الدرجة الأولى، تقديرا لأدائه المتميز وعطائه الموصول، ولتفانيه في أداء الواجب وإخلاصه في عمله.
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