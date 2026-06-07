إرادة ملكية بقبول استقالة الرفاعي من عضوية مجلس الأعيان

الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة دولة السيد سمير زيد سمير الرفاعي من عضوية مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 7/6/2026.

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واستقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأحد، الرفاعي في قصر الحسينية، لشكره على جهوده خلال مسيرته الطويلة في العمل العام.