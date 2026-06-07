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إرادة ملكية بقبول استقالة الرفاعي من عضوية مجلس الأعيان

إرادة ملكية
ارادة ملكية
 
الأحد، 07-06-2026 03:38 م

الوكيل الإخباري-   صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة دولة السيد سمير زيد سمير الرفاعي من عضوية مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 7/6/2026.

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واستقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأحد، الرفاعي في قصر الحسينية، لشكره على جهوده خلال مسيرته الطويلة في العمل العام.


وأنعم جلالته على الرفاعي بوسام الملك عبدﷲ الثاني للتميز من الدرجة الأولى، تقديرا لأدائه المتميز وعطائه الموصول، ولتفانيه في أداء الواجب وإخلاصه في عمله.

 
 


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