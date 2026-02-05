إرادة ملكية بمنح أمين عام الديوان الملكي إبراهيم الكركي لقب معالي

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرارِ مجلسِ الوزراء المتضمنِ الموافقة على تسمية السفير الأردني لدى جمهورية تركيا حازم التميمي ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية تركمانستان.
