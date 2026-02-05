إرادة ملكية بمنح أمين عام الديوان الملكي إبراهيم الكركي لقب معالي

الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بمنح الدكتور إبراهيم الكركي، أمين عام الديوان الملكي الهاشمي، لقب معالي، وذلك اعتبارا من تاريخ 2 شباط 2026، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية.

