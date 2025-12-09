الثلاثاء 2025-12-09 11:27 ص

إرادة ملكية بنظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني

الثلاثاء، 09-12-2025 10:46 ص

الوكيل الإخباري-   صدرت الإرادة الملكية السامية وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بوضع نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني، وتاليا تفاصيله كما وردت في الجريدة الرسمية:

Image1_122025910430278924816.jpg
Image2_122025910430278924816.jpg
Image3_122025910430278924816.jpg
Image4_122025910430278924816.jpg
Image1_1220259104331912505582.jpg
Image2_1220259104331912505582.jpg
Image3_1220259104331912505582.jpg
Image4_1220259104331912505582.jpg
Image1_122025910447183811743.jpg
Image2_122025910447183811743.jpg
Image3_122025910447183811743.jpg
Image4_122025910447183811743.jpg
Image1_1220259104444549410608.jpg
Image2_1220259104444549410608.jpg
Image3_1220259104444549410608.jpg 

 

 

 
 


إرادة ملكية

