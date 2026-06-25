إرادة ملكية بنقل سفراء إلى مركز وزارة الخارجية

ووفقا للجريدة الرسمية، صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نقل السفير زيد مفلح اللوزي من السفارة الأردنية لدى دولة قطر إلى المركز اعتباراً من 31 كانون الأول 2026.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نقل السفير رامي الوريدات العدوان من السفارة الأردنية لدى مملكة البحرين إلى المركز اعتباراً من 31 كانون الأول 2026.
ووفقا للجريدة الرسمية، صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نقل السفير معن محمد صدقي مساعده من السفارة الأردنية لدى البرازيل إلى المركز اعتباراً من 15 آب 2026.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نقل السفيرة أمل غسان التل من السفارة الأردنية لدى جمهورية كوريا إلى المركز اعتباراً من 15 آب 2026.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نقل السفير حسام عبد الله الحسيني من السفارة الأردنية لدى الصين إلى المركز اعتباراً من 31 حزيران 2026.
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