إرادة ملكية سامية بترفيع 8 قضاة – أسماء

الخميس، 19-02-2026 03:56 م
الوكيل الإخباري-   صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار المجلس القضائي المتضمن الموافقة على ترفيع القضاة المذكورة أسماؤهم تاليا إلى أدنى مربوط الدرجة العليا اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٦/٣/١:اضافة اعلان


وتاليا الأسماء  :


Image1_2202619155443845956386.jpg
 
 


