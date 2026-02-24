إربد: إزالة 37 بسطة معيقة للمرور وإغلاق محل البان لمخالفته الشروط الصحية

وقال محافظ إربد بالإنابة، الدكتور رائد الجعافرة إن اللجنة التي شاركت بها بلدية إربد الكبرى، والصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومديرية الصناعة والتجارة، والإدارة الملكية لحماية البيئة، أغلقت محلاً للألبان والمجمدات وسط المدينة لمخالفته الشروط الصحية، إضافة إلى إيقاف محلين مواد تموينية عن العمل إلى حين تصويب المخالفات المحددة لها.
وأضاف أنه جرى توجيه 19 ضبط تفتيش من قبل مؤسسة الغذاء والدواء خلال الجولة لتصويب بعض السلبيات في المنشآت، إضافة إلى تحرير مخالفات بيئية وصحية لعدد من المحال الأخرى.
وأكد الجعافرة استمرار الجولات الرقابية على الأسواق على مدار شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن الخطة المعتمدة لتكثيف الرقابة الصحية حفاظا على السلامة العامة.
