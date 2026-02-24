إربد: إزالة 37 بسطة معيقة للمرور وإغلاق محل البان لمخالفته الشروط الصحية

الوكيل الإخباري- أزالت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، 37 بسطة متنقلة تشكل إعاقة لحركة المرور والمشاة في مناطق مختلفة بمدينة إربد.

وقال محافظ إربد بالإنابة، الدكتور رائد الجعافرة إن اللجنة التي شاركت بها بلدية إربد الكبرى، والصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومديرية الصناعة والتجارة، والإدارة الملكية لحماية البيئة، أغلقت محلاً للألبان والمجمدات وسط المدينة لمخالفته الشروط الصحية، إضافة إلى إيقاف محلين مواد تموينية عن العمل إلى حين تصويب المخالفات المحددة لها.



وأضاف أنه جرى توجيه 19 ضبط تفتيش من قبل مؤسسة الغذاء والدواء خلال الجولة لتصويب بعض السلبيات في المنشآت، إضافة إلى تحرير مخالفات بيئية وصحية لعدد من المحال الأخرى.