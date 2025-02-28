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إربد: افتتاح مركز التمكين الاقتصادي للاجئين والمجتمعات المضيفة

اربد
إربد
الجمعة، 28-02-2025 11:58 م

الوكيل الإخباري-   افتتح رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي في حديقة تونس مركز التمكين الاقتصادي للاجئين والمجتمعات المضيفة "إيكوراما"، والممول من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في محافظة إربد.

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وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز فرص كسب العيش لكل من المجتمع المضيف واللاجئين، لا سيما في مجال الأعمال الصغيرة والأعمال المنزلية.


وقال رئيس بلدية إربد الكبرى، أن البلدية تفخر بشراكتها مع المؤسسات الدولية والمحلية لدعم التنمية، مشيرًا إلى توفير أكثر من 6000 فرصة عمل خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أهمية التوجه لريادة الأعمال بدلاً من انتظار الوظائف الحكومية.

 
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