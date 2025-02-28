إربد: افتتاح مركز التمكين الاقتصادي للاجئين والمجتمعات المضيفة

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي في حديقة تونس مركز التمكين الاقتصادي للاجئين والمجتمعات المضيفة "إيكوراما"، والممول من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في محافظة إربد.

اضافة اعلان



وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز فرص كسب العيش لكل من المجتمع المضيف واللاجئين، لا سيما في مجال الأعمال الصغيرة والأعمال المنزلية.