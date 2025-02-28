إربد: افتتاح مركز التمكين الاقتصادي للاجئين والمجتمعات المضيفة

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز فرص كسب العيش لكل من المجتمع المضيف واللاجئين، لا سيما في مجال الأعمال الصغيرة والأعمال المنزلية.
وقال رئيس بلدية إربد الكبرى، أن البلدية تفخر بشراكتها مع المؤسسات الدولية والمحلية لدعم التنمية، مشيرًا إلى توفير أكثر من 6000 فرصة عمل خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أهمية التوجه لريادة الأعمال بدلاً من انتظار الوظائف الحكومية.
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