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إربد الكبرى: تجهيز البنية التحتية لتقاطع ميدان الثقافة قبل تركيب إشارة ذكية

إربد الكبرى: تجهيز البنية التحتية لتقاطع ميدان الثقافة قبل تركيب إشارة ذكية
إربد الكبرى: تجهيز البنية التحتية لتقاطع ميدان الثقافة قبل تركيب إشارة ذكية
 
الإثنين، 06-07-2026 02:01 م

الوكيل الإخباري-   باشرت بلدية إربد الكبرى الأعمال الخاصة بتجهيز البنية التحتية لتقاطع ميدان الثقافة، بهدف استبداله بإشارة ذكية، وفقًا لما تم الإعلان عنه سابقًا.

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وقالت مديرة المشاريع الهندسية في البلدية، المهندسة تهاني الهزايمة، إنَّ البلدية انتهت من أعمال الرفع المساحي للموقع، وتفريغ الميدان من الداخل بشكل كامل، ورفع الأتربة والأنقاض منه.


وبيّنت الهزايمة أنَّ المرحلة المقبلة تتضمن إجراء عمليات الحفر والبدء بتنفيذ الطبقات اللازمة، بما يشمل عمليات الدمك وفرش طبقات "بيس كورس" اللازمة لتجهيز التقاطع، ثم البدء بتحديد العناصر والمسارات الخاصة بالإشارة الضوئية.


وأكدت الهزايمة أنَّ البلدية بصدد إنشاء بنية تحتية متكاملة في التقاطع، وتأسيس جميع الخدمات اللازمة فيه قبل تركيب الإشارة الذكية.


وأضافت الهزايمة أنَّ البلدية تعوّل على هذا التقاطع بشكل كبير لتنظيم الحركة المرورية في المنطقة، بما يضمن تخفيف الازدحام المروري الذي كانت تشهده المنطقة، وهو ما سينعكس إيجابًا على حركة المرور في مدينة إربد بشكل عام.

 
 


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