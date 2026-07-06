إربد الكبرى: تجهيز البنية التحتية لتقاطع ميدان الثقافة قبل تركيب إشارة ذكية

الوكيل الإخباري- باشرت بلدية إربد الكبرى الأعمال الخاصة بتجهيز البنية التحتية لتقاطع ميدان الثقافة، بهدف استبداله بإشارة ذكية، وفقًا لما تم الإعلان عنه سابقًا.

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وقالت مديرة المشاريع الهندسية في البلدية، المهندسة تهاني الهزايمة، إنَّ البلدية انتهت من أعمال الرفع المساحي للموقع، وتفريغ الميدان من الداخل بشكل كامل، ورفع الأتربة والأنقاض منه.



وبيّنت الهزايمة أنَّ المرحلة المقبلة تتضمن إجراء عمليات الحفر والبدء بتنفيذ الطبقات اللازمة، بما يشمل عمليات الدمك وفرش طبقات "بيس كورس" اللازمة لتجهيز التقاطع، ثم البدء بتحديد العناصر والمسارات الخاصة بالإشارة الضوئية.



وأكدت الهزايمة أنَّ البلدية بصدد إنشاء بنية تحتية متكاملة في التقاطع، وتأسيس جميع الخدمات اللازمة فيه قبل تركيب الإشارة الذكية.