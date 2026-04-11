إربد: تحويل حسبة الجورة إلى "خان حدو" وتنفيذ لا تتجاوز قيمته مليون دينار

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية اربد الكبرى قرب بدء تنفيذ سوق خضار المفرق وسط المدينة والمعروف باسم "حسبة الجورة" والذي تم التوافق على تسميته باسم "حسبة خان حدو"، خلال اجتماع عقدته بلدية اربد الكبرى وحضره رئيس لجنة البلدية عماد العزام، ونائب الرئيس عماد النداف، ورئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة.

اضافة اعلان



وبيّن العزام خلال اللقاء أن البلدية جادة في تنفيذ المشروع خلال وقتٍ زمني قصير لا يتعدى نهاية العام الحالي، مع توفير خيارات متعددة لتجار السوق في المشروع الجديد.



وأضاف العزام خلال اللقاء أن البلدية ستقوم بتنفيذ المشروع دون الاستدانة أو الحصول على أي قرض، وبكلفة لا تتجاوز مليون دينار، مؤكداً أن البلدية لا تنظر إلى المشروع نظرةً استثمارية، بل خدمةً للتجار ضمن مشروع تطوير متكامل للوسط التجاري في مدينة إربد.



وأضاف العزام أن السوق الجديد يتضمن أماكن عرض مناسبة للبضائع، وفيه بنية تحتية متكاملة تتضمن جميع الخدمات من مواقف سيارات، وشحن للمركبات الكهربائية، ودورات مياه، وأماكن للوضوء.

من جهته، بيّن نائب رئيس البلدية عماد النداف أن البلدية ارتأت الابتعاد عن الإعلام خلال الفترة الماضية، كونها تريد تحقيق خطوات ملموسة في المشروع، والتأكد من تنفيذه بما يلبي طموح التجار ويضمن عودتهم لمحالهم التجارية التي ابتعدوا عنها منذ عدة سنوات.



وزاد النداف أن البلدية ستشكل لجنة لمتابعة وإدارة الملف كاملاً، تتضمن ممثلين عن التجار والبلدية وغرفة التجارة، وتكون هي المعنية بالتواصل مع جميع الأطراف وإطلاعهم على المستجدات.



وأكمل النداف أن السوق الجديد سيكون من خلال الأبنية الجاهزة، وهو ما يضمن سرعة تنفيذه وعدم المماطلة فيه، مشيداً بالخدمات التي ستُقدَّم بداخله، وأنه يشكل نموذجاً للأسواق العصرية على مستوى المملكة.



وقال إن المشروع يتضمن إنشاء عدة أسواق للخضار في عدد من مناطق المدينة، معتبراً أن مشروع سوق خضار المفرق وسط المدينة يعد حجر الأساس لمشروع تطوير وسط مدينة إربد.