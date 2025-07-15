الأربعاء 2025-07-16 12:11 ص
 

إربد: تخريج 25 شابًا في برنامج تدريبي متخصص بالتجارة الإلكترونية

ب
جانب من التخريج
 
الثلاثاء، 15-07-2025 11:30 م

الوكيل الإخباري- احتفلت هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الثلاثاء، بتخريج 25 شابا وشابة من محافظة إربد، ممن أنهوا تدريبًا متخصصًا في التجارة الإلكترونية، برعاية محافظ إربد رضوان العتوم.

اضافة اعلان


وأكد العتوم، خلال الاحتفال الذي حضره مدير عام الهيئة عبدالرحيم الزواهرة، أهمية تمكين الشباب عبر تعزيز مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والمهنية لمواكبة متطلبات سوق العمل.


وقال إن هذه الدورات التدريبية تسهم في تنمية مهارات الشباب والشابات، ورفع قدراتهم الإنتاجية والتسويقية، ما يحفزهم على العمل والإنتاج، ويسهم في تأمين مصادر دخل إضافية لهم، ويعزز من مهارات التجارة الإلكترونية والتسويق لديهم.


وقالت منسق هيئة شباب كلنا الأردن بإربد، عبير حتاملة، إن البرنامج يأتي في إطار جهود الهيئة لتمكين الشباب اقتصاديًا، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل الرقمي ومن خلال التدريب على مفاهيم التجارة الإلكترونية، وإدارة المتاجر الرقمية، والتسويق الإلكتروني، وطرق البيع عبر الإنترنت.


وبينت أن التدريب استمر مدة 3 أيام؛ بهدف تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من استثمار الفرص المتاحة لهم في الاقتصاد الرقمي، ضمن محور "التدريب وبناء القدرات"، والذي تنفذه الهيئة ضمن برامجها المستدامة لدعم الشباب في مختلف محافظات المملكة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة مدة المشي المطلوبة للوقاية من آلام الظهر المزمنة

ا

أسواق ومال انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي بأكثر من 400 نقطة

أرشيفية لجنود إسرائيليين في قطاع غزة

فلسطين إعلام إسرائيلي: إسرائيل وافقت على انسحاب أوسع من قطاع غزة

ا

أخبار محلية رئيس لجنة بلدية مأدبا الكبرى يتفقد سير العمل في المشاريع الخدمية والتنموية

تعبيرية

الطقس أجواء حارة نسبيًا تستمر لأيام .. وتحذيرات في الأغوار والعقبة

ب

أخبار محلية إربد: تخريج 25 شابًا في برنامج تدريبي متخصص بالتجارة الإلكترونية

تعبيرية

أخبار محلية السير: ضبط مخالفات تلاعب بلوحات المركبات عبر الرقابة الآلية

علم روسيا

عربي ودولي روسيا تطلب توضيحات حول مهلة ترامب لعقد اتفاق سلام مع أوكرانيا



 
 





الأكثر مشاهدة