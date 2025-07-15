إربد: تخريج 25 شابًا في برنامج تدريبي متخصص بالتجارة الإلكترونية

وأكد العتوم، خلال الاحتفال الذي حضره مدير عام الهيئة عبدالرحيم الزواهرة، أهمية تمكين الشباب عبر تعزيز مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والمهنية لمواكبة متطلبات سوق العمل.
وقال إن هذه الدورات التدريبية تسهم في تنمية مهارات الشباب والشابات، ورفع قدراتهم الإنتاجية والتسويقية، ما يحفزهم على العمل والإنتاج، ويسهم في تأمين مصادر دخل إضافية لهم، ويعزز من مهارات التجارة الإلكترونية والتسويق لديهم.
وقالت منسق هيئة شباب كلنا الأردن بإربد، عبير حتاملة، إن البرنامج يأتي في إطار جهود الهيئة لتمكين الشباب اقتصاديًا، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل الرقمي ومن خلال التدريب على مفاهيم التجارة الإلكترونية، وإدارة المتاجر الرقمية، والتسويق الإلكتروني، وطرق البيع عبر الإنترنت.
وبينت أن التدريب استمر مدة 3 أيام؛ بهدف تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من استثمار الفرص المتاحة لهم في الاقتصاد الرقمي، ضمن محور "التدريب وبناء القدرات"، والذي تنفذه الهيئة ضمن برامجها المستدامة لدعم الشباب في مختلف محافظات المملكة.
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