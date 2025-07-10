الخميس 2025-07-10 10:42 م
 

إربد: "تربية بني عبيد" و"مركز هيا" ينظمان يومًا ثقافيًا

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 10-07-2025 08:46 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد بالتعاون مع مركز هيا الثقافي، اليوم الخميس، يومًا ثقافيًا تعليميًا في مدرسة الحصن الأساسية المختلطة، ضمن نشاطات النادي المدرسي الصيفي للإناث.

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وقال مدير الشؤون الإدارية والمالية بمديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد أيمن نصيرات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تنظيم هذا اليوم جاء في إطار توفير بيئة تعليمية محفزة ومتكاملة، حيث قدم فريق من مركز هيا الثقافي سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية والتربوية الهادفة، وسط أجواء من التفاعل والحماس من قبل الطلبة المشاركين.


وأضاف، أن الأنشطة تنوعت بين ورشات عمل إبداعية، وقراءات قصصية ممتعة، وأنشطة تفاعلية تنمي الخيال وتعزز القيم التربوية والثقافية، حيث جاءت هذه المبادرة بهدف غرس حب القراءة والفنون في نفوس الطلبة، وإتاحة الفرصة لهم لاكتشاف مواهبهم والتعبير عنها بطرق مبتكرة، مبينًا أنه كان لهذه المبادرة أثرٌ كبير في تحفيز الطلبة وتوسيع مداركهم، حيث أظهروا تفاعلاً مميزًا وتقديرًا كبيرًا لهذه الزيارة التي أضافت إلى يومهم بعدًا جديدًا من المتعة والفائدة.

 
 
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