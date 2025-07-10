إربد: "تربية بني عبيد" و"مركز هيا" ينظمان يومًا ثقافيًا

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد بالتعاون مع مركز هيا الثقافي، اليوم الخميس، يومًا ثقافيًا تعليميًا في مدرسة الحصن الأساسية المختلطة، ضمن نشاطات النادي المدرسي الصيفي للإناث.

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وقال مدير الشؤون الإدارية والمالية بمديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد أيمن نصيرات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تنظيم هذا اليوم جاء في إطار توفير بيئة تعليمية محفزة ومتكاملة، حيث قدم فريق من مركز هيا الثقافي سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية والتربوية الهادفة، وسط أجواء من التفاعل والحماس من قبل الطلبة المشاركين.