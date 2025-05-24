إربد تواصل احتفالاتها لليوم الثاني بعيد الاستقلال

الوكيل الإخباري- واصلت محافظة إربد لليوم الثاني على التوالي، اليوم السبت، احتفالاتها بعيد الاستقلال الـ 79، حيث احتشد المواطنون والفعاليات الشعبية في موقع الاحتفال الرئيس بمدينة الحسن الرياضية، معبرين عن فرحتهم وفخرهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

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وتضمنت الفعاليات العديد من الأغاني والأهازيج الوطنية والعروض والفقرات المسرحية والفنية، إضافة إلى رفع الأعلام وصور جلالة الملك عبد الله الثاني والأمير الحسين، ولي العهد.



وقال محافظ اربد رضوان العتوم إنها مناسبة وطنية غالية على قلوب كل الأردنيين نستذكر فيها معاني الفخر والانتماء، ونستلهم منها الدروس والعبر لمواصلة مسيرة البناء، تذكرنا بتضحيات الأجداد، وتدفعنا للعمل الجاد من أجل رفعة الوطن، مستندين إلى روح الماضي و مستلهمين القوة والعزيمة من القائد جلالة الملك عبد الله الثاني.



وأضاف أن عيد الاستقلال يمثل مناسبة لتجديد الولاء للقيادة الهاشمية ولتاريخ الأردن الغني، حيث يتجمع الأردنيون في مختلف المدن للاحتفال بهذه المناسبة وتتزين الطرق بالأعلام الأردنية، وتُقام الحفلات والمهرجانات الموسيقية والفنية، مما يعكس روح الفرح والفخر بالهوية الوطنية ويعزز من روح الانتماء والوحدة بين المواطنين.



وقال العتوم إن عيد الاستقلال يعد فرصة لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم التلاحم والتعاضد بين أفراد الشعب الأردني، ويجسد إرادة الشعب وقيادته في بناء وطن حر ومستقل، مبينا أن عيد الاستقلال في الأردن يُعد من المناسبات الوطنية المهمة التي يحتفل بها الأردنيون في 25 أيار من كل عام، حيث يمثل هذا اليوم ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية.



ولفت إلى أن عيد الاستقلال في الأردن ليس مجرد ذكرى تاريخية، بل هو تجسيد للهوية الوطنية، ورمز للحرية، حيث يحتفل الأردنيون بهذا اليوم بفخر واعتزاز، مستذكرين تضحيات الأجداد، ومؤكدين التزامهم بمستقبل أفضل للأجيال المقبلة، فعيد الاستقلال يمثل لحظة تاريخية تنعكس في قلوب الأردنيين، وتجسد رغبتهم في الحفاظ على وطنهم وتعزيز وحدتهم.