إربد.. حافلات مجانية لمتابعة مباراة النشامى من مدرجات جرش الأثرية

وقالت دار المحافظة، في بيان اليوم الإثنين، إن الحافلات ستنطلق عند الساعة الرابعة والنصف فجرا من مجمع سفريات عمّان/دوار جت، مشيرة الى توفير العدد الكافي من الحافلات لضمان نقل المشاركين بسهولة ويسر.
وأضافت أن المباراة ستعرض على شاشات عملاقة في مسارح مدينة جرش الأثرية ، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لمتابعة اللقاء وتشجيع المنتخب الوطني في أجواء جماهيرية ووطنية.
وأكدت المحافظة أن المشاركة في الفعالية متاحة مجاناً لجميع المواطنين، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم المنتخب الوطني وتعزيز قيم المؤازرة والانتماء الوطني.
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