إربد.. حافلات مجانية لمتابعة مباراة النشامى من مدرجات جرش الأثرية

الوكيل الإخباري- أعلنت محافظة إربد تسيير حافلات لنقل المواطنين مجانا من مدينة إربد إلى مدينة جرش، لتمكينهم من متابعة المباراة الثانية للمنتخب الوطني لكرة القدم (النشامى) أمام منتخب الجزائر، ضمن مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، والتي ستُعرض عبر شاشات عملاقة في مسارح مدينة جرش الأثرية.

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وقالت دار المحافظة، في بيان اليوم الإثنين، إن الحافلات ستنطلق عند الساعة الرابعة والنصف فجرا من مجمع سفريات عمّان/دوار جت، مشيرة الى توفير العدد الكافي من الحافلات لضمان نقل المشاركين بسهولة ويسر.



وأضافت أن المباراة ستعرض على شاشات عملاقة في مسارح مدينة جرش الأثرية ، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لمتابعة اللقاء وتشجيع المنتخب الوطني في أجواء جماهيرية ووطنية.