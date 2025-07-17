الخميس 2025-07-17 11:13 م
 

إربد: حملة نظافة وتشجير بمشاركة مجتمعية ومؤسساتية واسعة

ل
أرشيفية
 
الخميس، 17-07-2025 10:17 م

الوكيل الإخباري - نفذت مديرية حماية البيئة في محافظة إربد، بالتعاون مع جمعية نسمة أمل البيئية وبلدية إربد الكبرى، ومؤسسة ولي العهد، اليوم الخميس، مبادرة بيئية في منطقة البارحة بلواء قصبة إربد، شملت حملة نظافة وزراعة أشجار زيتون، بمشاركة واسعة من الجهات الرسمية والمتطوعين من أبناء المجتمع المحلي.

اضافة اعلان


وأكد مدير العلاقات العامة في البلدية هيثم الروسان، أن بلدية إربد وضعت ملف النظافة في مقدمة أولوياتها منذ اليوم الأول، إلى جانب مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، مشدداً على أن الحفاظ على نظافة المدينة مسؤولية تشاركية تتطلب تعاوناً حقيقياً بين البلدية والمجتمع المحلي.


من جهته، أوضح اختصاصي التوعية البيئية في مديرية حماية البيئة، محمد الدريزي، أن هذه المبادرات تنفذ ضمن الخطة الوطنية للتوعية البيئية، والتي ترتكز على إشراك مختلف فئات المجتمع في جهود حماية البيئة، ونشر الرسائل التوعوية البيئية لمواجهة التحديات المناخية وتعزيز الممارسات المستدامة.


وخلّفت الحملة أثراً إيجابياً لدى المشاركين، خاصة فئة الشباب، الذين أبدوا حماساً كبيراً تجاه العمل البيئي والتطوعي، معبرين عن رغبتهم في الاستمرار بمثل هذه الأنشطة.


وقالت إحدى المتطوعات: "مشاركتنا اليوم منحتنا شعوراً بالانتماء والمسؤولية، وسنواصل العمل من أجل بيئة أنظف ومستقبل أفضل."


وأشار القائمون على الحملة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة البيئية التي ستتواصل في مناطق أخرى من المحافظة، في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسسات الرسمية والأهلية والمجتمع المحلي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الغذاء والدواء توضح بشأن فيديو العثور على كائن زاحف داخل وجبة غذائية

خاص بالوكيل الغذاء والدواء توضح بشأن فيديو العثور على كائن زاحف داخل وجبة أحد المطاعم

طريقة مبتكرة لتحويل الطحالب إلى بطاريات كهربائية

تكنولوجيا طريقة مبتكرة لتحويل الطحالب إلى بطاريات كهربائية

ا

عربي ودولي البيت الأبيض يكشف تفاصيل الحالة الصحية لترامب ​

روسيا تعلن تسليم جثث ألف جندي لأوكرانيا

عربي ودولي روسيا تعلن تسليم جثث ألف جندي لأوكرانيا

ل

أخبار محلية إربد: حملة نظافة وتشجير بمشاركة مجتمعية ومؤسساتية واسعة

سلاح الجو الملكي الأردني يحلّق في سماء بريطانيا

أخبار محلية سلاح الجو الملكي الأردني يحلّق في سماء بريطانيا

انطلاق فعاليات اليوم البحري الأردني التاسع في العقبة

أخبار محلية انطلاق فعاليات اليوم البحري الأردني التاسع في العقبة

المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت

عربي ودولي البيت الأبيض: ترامب منح فرصة لسوريا لتحقيق الازدهار



 
 





الأكثر مشاهدة