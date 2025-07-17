إربد: حملة نظافة وتشجير بمشاركة مجتمعية ومؤسساتية واسعة

وأكد مدير العلاقات العامة في البلدية هيثم الروسان، أن بلدية إربد وضعت ملف النظافة في مقدمة أولوياتها منذ اليوم الأول، إلى جانب مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، مشدداً على أن الحفاظ على نظافة المدينة مسؤولية تشاركية تتطلب تعاوناً حقيقياً بين البلدية والمجتمع المحلي.
من جهته، أوضح اختصاصي التوعية البيئية في مديرية حماية البيئة، محمد الدريزي، أن هذه المبادرات تنفذ ضمن الخطة الوطنية للتوعية البيئية، والتي ترتكز على إشراك مختلف فئات المجتمع في جهود حماية البيئة، ونشر الرسائل التوعوية البيئية لمواجهة التحديات المناخية وتعزيز الممارسات المستدامة.
وخلّفت الحملة أثراً إيجابياً لدى المشاركين، خاصة فئة الشباب، الذين أبدوا حماساً كبيراً تجاه العمل البيئي والتطوعي، معبرين عن رغبتهم في الاستمرار بمثل هذه الأنشطة.
وقالت إحدى المتطوعات: "مشاركتنا اليوم منحتنا شعوراً بالانتماء والمسؤولية، وسنواصل العمل من أجل بيئة أنظف ومستقبل أفضل."
وأشار القائمون على الحملة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة البيئية التي ستتواصل في مناطق أخرى من المحافظة، في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسسات الرسمية والأهلية والمجتمع المحلي.
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