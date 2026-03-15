إربد: فعالية متنقلة لتوزيع كسوة العيد على الأيتام

جانب من الفعالية
 
الأحد، 15-03-2026 08:59 م

الوكيل الإخباري- استضافت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فرع إربد، اليوم الأحد، فعالية نظمها بنك الملابس الخيري التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تضمن إقامة صالة عرض متنقلة لكسوة الأيتام في محافظة إربد/ لواء القصبة.

وقالت منسقة هيئة شباب كلنا الأردن بإربد، عبير حتاملة أن هذه الفعالية تأتي في إطار الجهود الإنسانية التي تنفذها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للتخفيف عن الأسر المحتاجة وإدخال الفرح إلى قلوب الأطفال الأيتام خلال شهر رمضان المبارك، من خلال توفير كسوة العيد لهم ضمن مبادرة بنك الملابس الخيري.


وشهدت الفعالية مشاركة متطوعين من هيئة شباب كلنا الأردن، الذين أسهموا في تنظيم صالة العرض وتقديم الدعم اللوجستي لضمان سير العمل وتوزيع كسوة العيد على الأيتام بكل سهولة ويسر وتنظيم.


يشار إلى أن هذا التعاون يعكس روح الشراكة بين المؤسسات الوطنية والعمل التطوعي، بما يسهم في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وترسيخ ثقافة العطاء وخدمة المجتمع.

 
 


أخبار محلية مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

أخبار محلية الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة

أخبار محلية الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

أخبار محلية نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

أخبار محلية عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

عربي ودولي البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي

أخبار محلية "أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية



 






