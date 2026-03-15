إربد: فعالية متنقلة لتوزيع كسوة العيد على الأيتام

الوكيل الإخباري- استضافت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فرع إربد، اليوم الأحد، فعالية نظمها بنك الملابس الخيري التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تضمن إقامة صالة عرض متنقلة لكسوة الأيتام في محافظة إربد/ لواء القصبة.

وقالت منسقة هيئة شباب كلنا الأردن بإربد، عبير حتاملة أن هذه الفعالية تأتي في إطار الجهود الإنسانية التي تنفذها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للتخفيف عن الأسر المحتاجة وإدخال الفرح إلى قلوب الأطفال الأيتام خلال شهر رمضان المبارك، من خلال توفير كسوة العيد لهم ضمن مبادرة بنك الملابس الخيري.



وشهدت الفعالية مشاركة متطوعين من هيئة شباب كلنا الأردن، الذين أسهموا في تنظيم صالة العرض وتقديم الدعم اللوجستي لضمان سير العمل وتوزيع كسوة العيد على الأيتام بكل سهولة ويسر وتنظيم.