إربد: مؤتمر حول تاريخ الأردن عبر العصور "سيرة الملوك الهاشميين"

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد بالتعاون مع أكاديمية لوريت التربوية، اليوم الخميس، مؤتمر لوريت الطلابي الثاني، بعنوان تاريخ الأردن عبر العصور "سيرة الملوك الهاشميين"، بمشاركة مدارس حكومية وخاصة.

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وتضمن المؤتمر، جلسات عمل وعروض تقديمية وتفاعلية، حول تاريخ الأردن عبر العصور ومسيرة الملوك الهاشميين وإنجازات المملكة في التعليم والبناء والاقتصاد.



وقالت مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد الدكتورة فاطمة طلافحة خلال المؤتمر، إن المؤتمر يعد مناسبة مهمة في المساهمة في إعداد جيل قادر على الجمع بين الأصالة والمعاصرة واستذكار تضحيات الآباء والأجداد في سبيل بناء الوطن وتعميق مفهوم الولاء والانتماء في نفوس الطلبة، وتعزيز المعرفة في تاريخ الأردن عبر العصور ومسيرة الملوك الهاشميين في الإنجاز والعطاء، وتجديد الولاء والانتماء للوطن في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني، والأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد؛ مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكا ووعياً بتاريخ المملكة .



من جانبها، تحدثت مديرة مدرسة لوريت هند الجراح، عن حاجة المجتمع لرفع مستوى الوعي من خلال المؤتمرات والندوات الوطنية، وحملات التثقيف بشأن سيرة الأجداد والبطولات على المستوى الوطني والدولي.