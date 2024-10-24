إربد: مؤتمر حول تاريخ الأردن عبر العصور "سيرة الملوك الهاشميين"

وتضمن المؤتمر، جلسات عمل وعروض تقديمية وتفاعلية، حول تاريخ الأردن عبر العصور ومسيرة الملوك الهاشميين وإنجازات المملكة في التعليم والبناء والاقتصاد.
وقالت مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد الدكتورة فاطمة طلافحة خلال المؤتمر، إن المؤتمر يعد مناسبة مهمة في المساهمة في إعداد جيل قادر على الجمع بين الأصالة والمعاصرة واستذكار تضحيات الآباء والأجداد في سبيل بناء الوطن وتعميق مفهوم الولاء والانتماء في نفوس الطلبة، وتعزيز المعرفة في تاريخ الأردن عبر العصور ومسيرة الملوك الهاشميين في الإنجاز والعطاء، وتجديد الولاء والانتماء للوطن في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني، والأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد؛ مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكا ووعياً بتاريخ المملكة .
من جانبها، تحدثت مديرة مدرسة لوريت هند الجراح، عن حاجة المجتمع لرفع مستوى الوعي من خلال المؤتمرات والندوات الوطنية، وحملات التثقيف بشأن سيرة الأجداد والبطولات على المستوى الوطني والدولي.
وأضافت، أن مسيرة الملوك الهاشميين في الأردن تشكل نموذجا فريدا من القيادة الحكيمة والمستدامة؛ مما أسهم في رسم معالم الدولة الأردنية، مبينة دور الهاشميين الكبير في تأسيس الدولة الأردنية وفي الاستقلال والتنمية وفي الاستقرار السياسي وفي التحديث والإصلاح ودورهم البارز والمهم في القضايا العربية والدولية.
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