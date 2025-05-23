الجمعة 2025-05-23 06:50 م
 

إربد: مسح صحي للأمراض المزمنة في بلدة المشارع غدًا

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إربد
 
الجمعة، 23-05-2025 05:53 م

الوكيل الإخباري-   تنفذ لجنة صحة المجتمع المحلي في بلدة المشارع بلواء الأغوار الشمالية، يوم غد السبت، مسحاً صحياً ويوماً تثقيفياً للوقاية من الأمراض المزمنة.

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ويهدف المسح الذي سيقام في قاعة مركز صحي المشارع الشامل، إلى مساعدة المواطنين في إجراء الفحوص الطبية المجانية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وأهمها ضغط الدم والسكري، وتقديم خدمات التثقيف الصحي والاستشارات الطبية المجانية للوقاية من تلك الأمراض والتوعية العلاجية والإرشادية للمصابين.

 
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