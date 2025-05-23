إربد: مسح صحي للأمراض المزمنة في بلدة المشارع غدًا

ويهدف المسح الذي سيقام في قاعة مركز صحي المشارع الشامل، إلى مساعدة المواطنين في إجراء الفحوص الطبية المجانية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وأهمها ضغط الدم والسكري، وتقديم خدمات التثقيف الصحي والاستشارات الطبية المجانية للوقاية من تلك الأمراض والتوعية العلاجية والإرشادية للمصابين.
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