إربد: مسح صحي للأمراض المزمنة في بلدة المشارع غدًا

الوكيل الإخباري- تنفذ لجنة صحة المجتمع المحلي في بلدة المشارع بلواء الأغوار الشمالية، يوم غد السبت، مسحاً صحياً ويوماً تثقيفياً للوقاية من الأمراض المزمنة.

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