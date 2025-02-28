إربد: ورشة عمل بشأن المسؤولية المجتمعية في المحافظة على الموارد

وأكد العزام، أن هناك دورا مناطا بالمواطن والمسؤول معا في الحفاظ على الموارد والممتلكات العامة، وأنه لا يمكن أن يتم تفعيله إلى بوجود وازع داخلي بالتزامن مع القوانين الموجودة.
وبين، أن التعدي على الموارد والممتلكات والمال العام لا تقبل به الشرائع السماوية والأعراف الأخلاقية، مشيرا إلى أنه يجب أن يحاسب المواطن نفسه قبل أن يرتكب مثل هذا الفعل؛ لأنه بمنزلة تعدٍ على حقوق وأموال المواطنين والدولة.
-
أخبار متعلقة
-
"الخدمات الطبية" تحدد أوقات الدوام الرسمي خلال رمضان
-
إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الشعب الهندسية لنقابة المهندسين
-
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان
-
ولي العهد يهنئ بحلول شهر رمضان
-
الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان
-
السبت أول أيام رمضان في الأردن
-
إحالات وانهاء خدمات في وزارة التربية- اسماء
-
دائرة الأفتاء تؤكد اعتماد الرؤية بالعين المجردة أو التلسكوب لهلال رمضان