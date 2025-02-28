إربد: ورشة عمل بشأن المسؤولية المجتمعية في المحافظة على الموارد

الوكيل الإخباري- نفذ مركز شباب الوسطية، ضمن خطة نشاطاته لشهر شباط، محاضرة بعنوان "المسؤولية المجتمعية في المحافظة على الموارد" قدمها المحاضر وصفي العزام، بمشاركة 30 مشاركا.

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وأكد العزام، أن هناك دورا مناطا بالمواطن والمسؤول معا في الحفاظ على الموارد والممتلكات العامة، وأنه لا يمكن أن يتم تفعيله إلى بوجود وازع داخلي بالتزامن مع القوانين الموجودة.