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إربد: ورشة عمل بشأن المسؤولية المجتمعية في المحافظة على الموارد

اربد
إربد
الجمعة، 28-02-2025 09:03 م

الوكيل الإخباري-    نفذ مركز شباب الوسطية، ضمن خطة نشاطاته لشهر شباط، محاضرة بعنوان "المسؤولية المجتمعية في المحافظة على الموارد" قدمها المحاضر وصفي العزام، بمشاركة 30 مشاركا.

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وأكد العزام، أن هناك دورا مناطا بالمواطن والمسؤول معا في الحفاظ على الموارد والممتلكات العامة، وأنه لا يمكن أن يتم تفعيله إلى بوجود وازع داخلي بالتزامن مع القوانين الموجودة.


‏‏وبين، أن التعدي على الموارد والممتلكات والمال العام لا تقبل به الشرائع السماوية والأعراف الأخلاقية، مشيرا إلى أنه يجب أن يحاسب المواطن نفسه قبل أن يرتكب مثل هذا الفعل؛ لأنه بمنزلة تعدٍ على حقوق وأموال المواطنين والدولة.

 
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