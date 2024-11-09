إرسال طائرة طبية إلى السعودية لإخلاء أردنية تعرضت لحادث سير

وأوضح أخصائي جراحة الإصابات والحوادث، أنه سيتم متابعة حالتها من خلال فريق متخصص في مدينة الحسين الطبية، لتقييم وضعها وتقديم العلاج اللازم لها، مبيناً أن حالة المصابة العامة مستقرة.
بدورهم عبر ذوو الفتاة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذه اللفتة الإنسانية، مثمنين الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية.
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