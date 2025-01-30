إرسال نتائج قروض ومنح صندوق دعم الطالب الجامعي للمستفيدين منها

10:15 م

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الوكيل الإخباري- أرسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، نتائج المنح والقروض الداخلية التي يقدمها صندوق دعم الطالب الجامعي في الوزارة للمستفيدين منها، وفقا للمستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب. اضافة اعلان





وقال الخطيب، الخميس، إنه تقدم 81680 طالبا وطالبة للاستفادة من المنح والقروض الداخلية، حيث جمد 5932 طلبا لمخالفتها شروط الاستفادة منها "معدلة تحت الحد الأدنى، لديه عقوبة تأديبية، دراسته موازي، دراسات عليا".



وأضاف أن عدد الطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط للمنافسة على المنح والقروض نحو 75 ألف 748 طالبا وطالبة، كما رشح للمنافسة للاستفادة من المنح والقروض نحو 53132 طالبا وطالبة؛ أي ما نسبته 70% من مجمل المتقدِّمين.



ولفت إلى أنَّ 43 لواء من ألوية المملكة تمَّت تغطية الطلبة المتقدمين فيها من مرحلة البكالوريس بشكل كامل إما بمنح كاملة، أو جزئية، أو قروض، في حين وصلت نسبة تغطية الطلبة المتقدمين من مرحلة الدبلوم المتوسط بنسبة 100% بمنح جزئية، ومن جميع ألوية المملكة البالغ عددها 56 لواء، وهذا يأتي في إطار حرص الحكومة على دعم الطلبة الدارسين في التخصصات المهنية والتطبيقية.



وأشار إلى أنَّ عدد الطلبة المتقدمين للحصول على منح وقروض ولديهم استفادة من صندوق المعونة الوطنية بلغ 10611 طالبا وطالبة، حصلوا جميعهم على منح وقروض بنسبة 100%، وهذا يثبت صحة إجراءات الحكومة بتعديل نظام صندوق دعم الطالب الجامعي في الجامعات الأردنية.