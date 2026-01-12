الإثنين 2026-01-12 06:38 م

إرشادات للمزارعين للتعامل مع المنخفض الجوي

الإثنين، 12-01-2026 05:08 م

الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة الزراعة عددا من الإرشادات والتحذيرات للمزارعين لأخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع احتمالية حدوث الصقيع و الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة خلال المنخفض الجوي المتوقع.

ودعت الوزارة المزارعين الى ضرورة إغلاق البيوت المحمية بإحكام بعد ساعات الظهر للحصول على أكبر كمية من الحرارة والمحافظة عليها داخل البيت المحمي؛ إضافة الى ري المحاصيل للتخفيف من آثار الصقيع، وإجراء الصيانة اللازمة للأبواب والأغطية البلاستيكية وتثبيتها لمنع تطايرها بفعل الرياح.


وأكدت الوزارة على مربي الأغنام ضرورة تغطية الحظائر والأبواب والشبابيك بالبلاستيك للمحافظة على الحرارة المناسبة داخل الحظائر، ووضع المواليد في أماكن محكمة الإغلاق لحمايتها من البرد والتيارات الهوائية القوية وتجنب الرعي قرب مجاري السيول والأودية وإجراء الصيانة اللازمة للحظائر وتنظيف الساحات الخارجية لضمان التصريف الجيد لمياه الأمطار لتلافي الإصابة بالتهاب الضرع والظلف.


كما نصحت إدخال الأبقار الى الإسطبلات المغلقة والحظائر المظللة في أوقات البرد الشديد والثلوج وكذلك حماية المواليد والعجول الرضيعة من التيارات الهوائية ووضعها في أماكن جافة ونظيفة.


ودعت الوزارة مربي الدواجن إلى توفير التدفئة داخل البركسات للحفاظ على الحرارة المناسبة مع توفير التهوية الجيدة، وصيانة بركسات الدواجن لتلافي دخول المياه إليها وعدم تعريضها للتيارات الهوائية.


ووجهت مربي النحل الى إحكام إغلاق أغطية الخلايا وعدم الكشف عليها في الأجواء الماطرة والرياح الشديدة والصقيع، وتدفئة خلايا النحل من خلال تقريبها ووضع بالات القش حولها وتضييق مدخل الخلية، وتزويد النحل بالتغذية السكرية وضم الطوائف الضعيفة، وإبعاد خلايا النحل عن مجاري السيول والأودية.


وشددت الوزارة على ضرورة متابعة المزارعين الدائمة لنشرات الطقس وكذلك الموقع الرسمي لوزارة الزراعة والتواصل مع أقسام الإرشاد الزراعي في المحافظات والألوية، إضافة الى ضرورة توثيق المزارعين حيازاتهم من خلال مديريات الزراعة المعنية كون التوثيق متطلب أساسي لأي خدمات يحتاجها المزارع من الوزارة.

 
 


