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إزالة التعديات على الطرق والأرصفة في معان

معان
معان
 
السبت، 02-08-2025 09:33 م

الوكيل الإخباري-    بدأت بلدية معان الكبرى اليوم السبت حملة لإزالة البسطات العشوائية والاعتداءات على الأرصفة والطرق العامة في مختلف مناطق مدينة معان، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ولجنة السلامة العامة في المحافظة.

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وقالت البلدية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة تأتي ضمن المرحلة الثانية من إجراءات التنظيم، بعدما نُفذت حملة توعوية مسبقة، وجولات تفتيشية وتوجيه إنذارات وإخطارات لأصحاب البسطات والمحلات المخالفة، ومنحهم فترات زمنية كافية لتصويب أوضاعهم.


وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود البلدية المتواصلة للحفاظ على النظام العام والمظهر الحضاري للمدينة، وتنظيم الفضاء العام، استجابةً لشكاوى المواطنين، وانطلاقاً من دورها في خدمة المجتمع المحلي والحرص على تحسين جودة الحياة الحضرية.

 
 
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