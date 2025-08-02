إزالة التعديات على الطرق والأرصفة في معان

الوكيل الإخباري- بدأت بلدية معان الكبرى اليوم السبت حملة لإزالة البسطات العشوائية والاعتداءات على الأرصفة والطرق العامة في مختلف مناطق مدينة معان، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ولجنة السلامة العامة في المحافظة.

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وقالت البلدية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحملة تأتي ضمن المرحلة الثانية من إجراءات التنظيم، بعدما نُفذت حملة توعوية مسبقة، وجولات تفتيشية وتوجيه إنذارات وإخطارات لأصحاب البسطات والمحلات المخالفة، ومنحهم فترات زمنية كافية لتصويب أوضاعهم.