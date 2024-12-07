 
السبت 2024-12-07 04:49 م
 

إزالة النفايات الصلبة والمخلفات البيئية في بصيرا

الطفيلة
الطفيلة
السبت، 07-12-2024 02:10 م

الوكيل الإخباري-   أزالت كوادر مجلس الخدمات المشتركة بمحافظة الطفيلة، كميات كبيرة من النفايات الصلبة والطمم والمخلفات البيئية التي تراكمت جراء التعديات البيئية على خاصرة منطقة ام سراب الزراعية في لواء بصيرا.

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وأكد رئيس مجلس الخدمات المشتركة بالطفيلة جواد العطيوي، أن كميات من النفايات والطمم والحيوانات النافقة تم إزالتها من إحدى البؤر البيئية في منطقة ام سراب من خلال كوادر مجلس الخدمات المشتركة المعززة بآليات ثقيلة عملت بجهودها على مدار يومين بمعالجة هذه المخلفات التي كانت تشكل مصدر قلق لسكان المنطقة لما تبعثه من روائح كريهة وأدخنة ملوثة بسبب قيام البعض من المتجاوزين بحرق النفايات عند نقلها إلى مكب النفايات ومعالجة جميع الإضرار البيئية بتلك المنطقة.

 

وأضاف، أن عمليات النظافة والإزالة للنفايات والمخلفات والطمم جاءت استجابة لمطالب المواطنين في المنطقة الذين كانوا يعانون من التعديات البيئية في منطقتهم.

 
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