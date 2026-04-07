إزالة دوار التطبيقية في شفا بدران واستبداله إشارات ضوئية

وقال المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمّان، محمد الجدوع، الثلاثاء، إن القرار جاء استناداً إلى دراسة مرورية متخصصة أظهرت ارتفاعاً في عدد الحوادث عند الدوار، ما استدعى اعتماد حلول تنظيمية بديلة أكثر كفاءة.
وأوضح الجدوع أن أعمال إزالة الدوار ستبدأ اعتباراً من مساء الخميس المقبل، مشيراً إلى أن مدّة التنفيذ المتوقعة للمشروع، بما يشمل الإزالة وتركيب الإشارات الضوئية، تتراوح من شهر إلى شهرين، وفق البرنامج الزمني المعتمد.
وبيّن أن تنفيذ الأعمال سيتم دون إغلاق كامل للطريق، حيث ستُحاط منطقة الدوار بحواجز حديدية مؤقتة تضمن استمرارية الحركة المرورية دون تأثيرات جوهرية على انسياب السير في المنطقة.
وأكّد أن أعمال الإزالة تتطلب جهدا فنيا وزمنا إضافيا، نظرا لوجود ردم إنشائي (طمم) ومعلم هندسي كبير يتوسط الدوار، ما يستدعي التعامل معه وفق إجراءات فنية متخصصة تضمن السلامة والكفاءة في التنفيذ.
-
