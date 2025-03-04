إزالة 22 اعتداء على الأرصفة والشارع العام في وسط إربد التجاري

وأكد مدير الأسواق في بلدية إربد الكبرى عبدالرحمن أبو لبدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الحملة التي ترأسها مساعد المحافظ الدكتور علي الحوامدة، جاءت لضمان انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل مرور المشاة والمركبات خاصة مع الازدحام الكبير الذي تشهده الأسواق خلال شهر رمضان.
وقال إن البلدية مستمرة في متابعة الاعتداءات على الطرق التابعة لحدودها، سواء في الأسواق التجارية أو في داخل حرم الدوار، وستزيل العوائق والمواد غير المرغوب فيها والتي تعترض حركة المرور وتعرض حياة المشاة والسائقين للخطر.
ودعا ابو لبدة المواطنين للمشاركة الفعالة والتعاون المستمر للمحافظة على الطرق والأرصفة بشكل مستدام، وتعزيز الوعي بأهمية الاحترام والحفاظ على الممتلكات العامة.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية الكرك تحرر 22 مخالفة منذ بداية شهر رمضان
-
العيسوي: مواقف الملك صوت عربي شجاع يقف بثبات تجاه قضايا الأمة
-
بني مصطفى تُشارك الأطفال الأيتام الإفطار الخيري الذي أقامته الشركة الأردنية لصيانة الطائرات
-
الأحوال المدنية: توجه لإغلاق مكتب المعراض في جرش
-
الصفدي: حديثنا مع واشنطن بشأن فلسطين صريح
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
الملك يلتقي الرئيسين العراقي واللبناني على هامش أعمال قمة فلسطين
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية الاتحاد الرياضي العسكري