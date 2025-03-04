إزالة 22 اعتداء على الأرصفة والشارع العام في وسط إربد التجاري

الوكيل الإخباري- أزالت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، خلال حملة ميدانية في الوسط التجاري 22 اعتداء على الأرصفة والشارع العام، شملت بسطات وتعديات على الطرق.

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وأكد مدير الأسواق في بلدية إربد الكبرى عبدالرحمن أبو لبدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الحملة التي ترأسها مساعد المحافظ الدكتور علي الحوامدة، جاءت لضمان انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل مرور المشاة والمركبات خاصة مع الازدحام الكبير الذي تشهده الأسواق خلال شهر رمضان.



وقال إن البلدية مستمرة في متابعة الاعتداءات على الطرق التابعة لحدودها، سواء في الأسواق التجارية أو في داخل حرم الدوار، وستزيل العوائق والمواد غير المرغوب فيها والتي تعترض حركة المرور وتعرض حياة المشاة والسائقين للخطر.