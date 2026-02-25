الأربعاء 2026-02-25 05:05 م

إزالة 25 بسطة متنقلة وتحرير مخالفات صحية في إربد

الوكيل الإخباري-  أزالت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة إربد، اليوم الأربعاء، 25 بسطة متنقلة معتدية على الأرصفة والشوارع العامة في منطقتي وسط البلد وشارع حوارة، كانت تشكل إعاقة لحركة المرور والمشاة.اضافة اعلان


وقال محافظ إربد بالإنابة، الدكتور رائد الجعافرة، إن اللجنة، التي شاركت فيها بلدية إربد الكبرى، ومديرية الصحة، ومديرية الصناعة والتجارة، والإدارة الملكية لحماية البيئة، حررت 5 مخالفات تراوحت بين بيئية وصحية لمحال تجارية أخرى.

وأكد استمرار الجولات الرقابية على الأسواق طوال شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن الخطة المعتمدة لتكثيف الرقابة الصحية وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على السلامة العامة.
 
 


