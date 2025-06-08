إزالة 3 حظائر وتحرير 21 مخالفة في إربد

الوكيل الإخباري- قال متصرف لواء بني عبيد الدكتور علي الحوامدة، إن متصرفية اللواء بالتعاون مع بلدية بني عبيد والجهات ذات العلاقة، أزالت 3 حظائر مخالفة، وحررت 21 مخالفة بيئية وصحية، منذ وقفة عرفة وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

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وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن الحاكمية الإدارية في لواء بني عبيد تنفذ بالتنسيق مع البلدية والجهات ذات العلاقة، الرقابة المستمرة والمشددة على المحال التجارية والأسواق وأماكن بيع الأضاحي، وتمنع ذبح الأضاحي على الطرقات وبين الأحياء السكنية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين كون تلك الحظائر باتت تتسبب بمكاره صحية وتهدد سلامة المواطنين.