الأحد 2025-06-08 10:48 م
 

إزالة 3 حظائر وتحرير 21 مخالفة في إربد

: إزالة 3 حظائر مخالفة وتحرير 21 مخالفة
ارشيفية
 
الأحد، 08-06-2025 08:49 م

الوكيل الإخباري-    قال متصرف لواء بني عبيد الدكتور علي الحوامدة، إن متصرفية اللواء بالتعاون مع بلدية بني عبيد والجهات ذات العلاقة، أزالت 3 حظائر مخالفة، وحررت 21 مخالفة بيئية وصحية، منذ وقفة عرفة وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

اضافة اعلان


وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أن الحاكمية الإدارية في لواء بني عبيد تنفذ بالتنسيق مع البلدية والجهات ذات العلاقة، الرقابة المستمرة والمشددة على المحال التجارية والأسواق وأماكن بيع الأضاحي، وتمنع ذبح الأضاحي على الطرقات وبين الأحياء السكنية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات بحق المخالفين كون تلك الحظائر باتت تتسبب بمكاره صحية وتهدد سلامة المواطنين.


وأكد، أن الحاكمية الإدارية ستواصل جولاتها التفتيشية حتى نهاية أيام العيد، لضمان التزام جميع نقاط بيع الأضاحي بالمعايير الصحية، داعياً المواطنين إلى التعاون مع متصرفية اللواء والبلدية في البلاغ عن أية مخالفة أو تجاوز، وشراء الأضاحي من الأماكن المخصصة والمرخصة لذلك حفاظًا على سلامتهم.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فلسطين الصليب الأحمر: أغلب المصابين في غزة كانوا يحاولون الوصول إلى مواقع المساعدات

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه على هامش أعمال المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات. فرنسا

أخبار محلية الملك يلتقي رئيس الوزراء الفيتنامي في مدينة نيس الفرنسية

مقياس ريختر

عربي ودولي زلزال بقوة 6,3 درجات يهز العاصمة الكولومبية بوغوتا

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد

أخبار محلية الرئيس العراقي يهنئ الملك بتأهل المنتخب الأردني لكرة القدم إلى كأس العالم

غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة ضحايا مراكز المساعدات في غزة إلى 125 شهيداً

جلالة الملك عبدﷲ الثاني

أخبار محلية الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش

: إزالة 3 حظائر مخالفة وتحرير 21 مخالفة

أخبار محلية إزالة 3 حظائر وتحرير 21 مخالفة في إربد

مدير صحة محافظة عجلون الدكتور عاكف العبادي

أخبار محلية صحة عجلون: مناوبات مستمرة خلال عطلة العيد



 
 





الأكثر مشاهدة