 
الخميس 2025-02-13 01:25 م
 

إسرائيل تخطر بهدم منزلين في سلفيت ومستوطنون يعتدون على عائلة بالأغوار الشمالية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
الخميس، 13-02-2025 12:41 م

الوكيل الإخباري-    أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم منزلين في بلدة كفر الديك، غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.

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وقال مجلس بلدي كفر الديك في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر الديك وداهمت منزلين وأخطرت بإخلائهما بشكل نهائي، تمهيدا لهدمهما خلال يومين.

 
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