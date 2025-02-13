إسرائيل تخطر بهدم منزلين في سلفيت ومستوطنون يعتدون على عائلة بالأغوار الشمالية

الوكيل الإخباري- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم منزلين في بلدة كفر الديك، غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.

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وقال مجلس بلدي كفر الديك في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر الديك وداهمت منزلين وأخطرت بإخلائهما بشكل نهائي، تمهيدا لهدمهما خلال يومين.