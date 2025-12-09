الثلاثاء 2025-12-09 04:46 م

إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر "اللنبي" لنقل البضائع والمساعدات إلى غزة

طريق يؤدي إلى "معبر اللنبي".
الثلاثاء، 09-12-2025 04:30 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، إعادة فتح معبر "اللنبي" مع الأردن لنقل البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة اعتبارا من الأربعاء.

ويأتي القرار بعد أكثر من شهرين على إغلاق المعبر الحدودي.


وفي 18 أيلول أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن وقف إدخال المساعدات من الأردن حتى إشعار آخر.

 
 


