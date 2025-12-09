إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر "اللنبي" لنقل البضائع والمساعدات إلى غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، إعادة فتح معبر "اللنبي" مع الأردن لنقل البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة اعتبارا من الأربعاء.

ويأتي القرار بعد أكثر من شهرين على إغلاق المعبر الحدودي.