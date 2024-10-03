إسرائيل مسحت 900 عائلة فلسطينية من السجل المدني

وأوضح المكتب في بيان، أنه "في إطار استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يُنفّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي برعاية أميركية كاملة؛ فقد قام جيش الاحتلال بإبادة 902 عائلة فلسطينية ومسحها من السجل المدني؛ بقتل كامل أفرادها خلال سنة من الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وتحدث المكتب عن "إبادة" جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ 1364 أسرة فلسطينية "قتل جميع أفرادها ولم يتبقَ منها سوى فرد واحد في الأسرة الواحدة، ومسح كذلك 3472 أسرة فلسطينية قتل جميع أفرادها ولم يتبقَ منها سوى فردين اثنين في الأسرة الواحدة".
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