الأربعاء 2026-04-22 01:43 م

إسقاط بالونات محملة بالمخدرات في المنطقة العسكرية الشرقية

الأربعاء، 22-04-2026 12:04 م
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر الأربعاء، وعلى واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، ثلاث محاولات لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محمولة بواسطة بالونات موجّهة إلكترونياً.اضافة اعلان


وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود، والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 


