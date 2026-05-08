إشادة أوروبية بدور الأردن في استضافة اللاجئين

الوكيل الإخباري- قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، إن الأردن تحمل "مسؤولية هائلة" على مدى أكثر من عقد في استضافة اللاجئين وتقديم الخدمات الأساسية لهم، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يدعم الأردن في استضافته للاجئين.





وأضافت شويتسا، في تصريحات صحفية من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن الاتحاد الأوروبي وقع برنامجًا إضافيًا بقيمة 80 مليون يورو لدعم اللاجئين في الأردن، تأكيدًا على استمرار التضامن مع جهوده في استضافة اللاجئين.



وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يُعد حاليًا حزمة إجراءات خاصة للفترة 2026-2027 بقيمة 160 مليون يورو لدعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة في الأردن، بما يضمن الوصول إلى الخدمات الأساسية، خصوصًا الصحة والتعليم.



وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي ظل، على مدى ما يقارب عقدًا، "المانح الأكثر استقرارًا وموثوقية" في الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين، حيث تجاوز إجمالي التزاماته في الأردن وحده 600 مليون يورو.



كما أكدت التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار داخل سوريا، معربة عن أملها بأن يؤدي الأردن دورًا مهمًا في هذا الملف، ومشيرة إلى أن اللاجئين "سيعودون في نهاية المطاف إلى سوريا"، ما يتطلب البدء بالاستثمار هناك.



وقالت شويتسا إن الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي "لا تقتصر فقط على التعامل مع تحديات اليوم"، بل تهدف إلى "تشكيل مستقبل أكثر منعةً وترابطًا وازدهارًا للأردن وللاتحاد الأوروبي وللمنطقة بأسرها".



وأضافت أن الاتحاد الأوروبي أطلق الشهر الماضي أول خطة عمل ضمن "ميثاق المتوسط"، مشيرة إلى أن الأردن لعب "دورًا جوهريًا" في صياغتها، كما أعلنت أن النسخة الثانية من خطة العمل ستصدر بحلول نهاية العام الحالي.





