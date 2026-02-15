إشادة عربية بتطور مدينة عمان وجودة خدماتها

03:31 م

الوكيل الإخباري- التقى رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة في مكتبه، اليوم الأحد، الأمين العام لمنظمة المدن العربية بدر وائل العجيل العسكر، يرافقه المستشاران مشاري المباركي وعبد العزيز سليم.





وبحث الطرفان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وآليات الشراكة الاستراتيجية بين منظمة المدن والمدن الأعضاء والمؤسسات للنهوض بدورها، ووضع خارطة طريق واضحة واستراتيجية للمؤسسات بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.



كما ناقش الجانبان آليات توطيد الشراكات الدولية للنهوض بالمدن، وتبادل أفضل الممارسات والاستفادة من فرص الدعم، إضافة إلى بناء شراكات بين المنظمة وصناديق التعاون العربية لدعم المدن سواء من خلال التمويل أو الاستثمار.



وأكد الشواربة خلال اللقاء عمق العلاقات التي تربط منظمة المدن العربية بأمانة عمان، والتي تترجم من خلال استضافة الأمانة مؤسستين من مؤسسات منظمة المدن العربية "المنتدى العربي للمدن الذكية" و"مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية"، ومن خلال التنسيق والتشارك في إقامة الندوات والمنتديات والمؤتمرات والمشاريع التنموية في المدن العربية، مثمنًا الدور الهام للمنظمة، ودولة المقر الكويت، في تعزيز التشاركية مع المدن والمؤسسات.



وشدد على أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك بين المدن العربية بما يحقق التنمية المستدامة في كافة المجالات، خاصة في مجالات التخطيط الحضري، والتحول الرقمي، والمدن الذكية، والتنمية المستدامة، والحفاظ على هوية المدينة.



من جانبه، أشاد العسكر بمستوى التطور الذي وصلت إليه عمان في مختلف المجالات، وبالجهود التي تبذلها أمانة عمان في تقديم أفضل الخدمات لعمان ومواطنيها، وتحسين جودة حياتهم.



كما ثمّن استضافة أمانة عمان لمؤسسات من منظمة المدن العربية، مؤكدًا حرص المنظمة على التعاون وتبادل الخبرات بشكل يسهم في تحقيق المنفعة والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة.



وأشار إلى أنه يجري العمل على إعداد استراتيجية المنتدى العربي للمدن الذكية للدور الريادي لمدينة عمان والأردن في مجال تكنولوجيا المعلومات والمدن الذكية والذكاء الاصطناعي، كما سيتم العمل على وضع استراتيجية مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية.

