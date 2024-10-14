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إشارات الباص السريع الضوئية بالعنابي

أمانة عمان تميز رؤوس الإشارات الضوئية الخاصة بالباص السريع باللون العنابي
أمانة عمان تميز رؤوس الإشارات الضوئية الخاصة بالباص السريع باللون العنابي
الإثنين، 14-10-2024 08:19 م
الوكيل الإخباري-    باشرت أمانة عمان الكبرى صباح اليوم باستبدال رؤوس الإشارات الضوئية الخاصة بمسار الباص السريع برؤوس جديدة ذات لون مشابه للون الباص السريع (لون عنابي).اضافة اعلان


واشارت الامانة، إلى أن الهدف من استبدال اللون القديم باللون العنابي الجديد هو الحفاظ على السلامة المرورية، حتى يتسنى للسائقين التمييز بين الإشارة الخاصة بمسار الباص السريع والأخرى الخاصة بمسارات السير العادية.

وأوضحت الأمانة ان أعمال استبدال رؤوس الإشارات الضوئية الخاصة بمسار الباص السريع للونها الجديد ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع.
 
gnews

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