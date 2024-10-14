إشارات الباص السريع الضوئية بالعنابي

واشارت الامانة، إلى أن الهدف من استبدال اللون القديم باللون العنابي الجديد هو الحفاظ على السلامة المرورية، حتى يتسنى للسائقين التمييز بين الإشارة الخاصة بمسار الباص السريع والأخرى الخاصة بمسارات السير العادية.
وأوضحت الأمانة ان أعمال استبدال رؤوس الإشارات الضوئية الخاصة بمسار الباص السريع للونها الجديد ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع.
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