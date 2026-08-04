الثلاثاء 2026-08-04 11:27 ص

إشارات ضوئية جديدة تربط الظهير بميدان الثورة العربية الكبرى

إشارات ضوئية جديدة تربط الظهير بميدان الثورة العربية الكبرى
إشارات ضوئية جديدة تربط الظهير بميدان الثورة العربية الكبرى
 
الثلاثاء، 04-08-2026 10:17 ص
الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنها تستكمل حاليًا التجهيزات اللازمة للبدء بتنفيذ تعديلات مرورية عند نقطة التقاء شارع نالتشيك مع طريق الملك عبدالله الثاني، للمركبات القادمة من منطقة الظهير باتجاه ميدان الثورة العربية الكبرى.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أن الأعمال تتضمن تركيب إشارة ضوئية جديدة عند تقاطع طريق الملك عبدالله الثاني وشارع نالتشيك، بما يتيح للمركبات القادمة من شارع نالتشيك (منطقة الظهير) الانعطاف يسارًا باتجاه طريق الملك عبدالله الثاني وصولًا إلى ميدان الثورة العربية الكبرى.

وبيّنت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استجابةً لارتفاع أحجام الحركة المرورية على هذا المحور، حيث تضطر المركبات حاليًا إلى استخدام الطرق الفرعية داخل المنطقة الصناعية في البيادر للوصول إلى ميدان الثورة العربية الكبرى، الأمر الذي أدى إلى حدوث إرباكات مرورية وزيادة نقاط التقاطع مع الحركات المرورية المختلفة.

وأضافت أن الإشارة الضوئية الجديدة ستعمل وفق طورين مروريين:

- الطور الأول: لحركة السير على طريق الملك عبدالله الثاني باتجاه ميدان الثورة العربية الكبرى وبالاتجاهين.
- الطور الثاني: لحركة المركبات القادمة من شارع نالتشيك والمتجهة إلى ميدان الثورة العربية الكبرى.
 
 


gnews

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