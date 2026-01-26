إشهار الفريق الدولي للتطوير والاستشارات لبناء القدرات الوطنية

ويهدف الفريق إلى تقديم خدمات استشارية متخصصة تشمل التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأزمات، والتطوير القيادي والإداري، وبناء السياسات العامة، والتحول المؤسسي، وبناء القدرات الوطنية، مع التركيز على توظيف المعرفة الحديثة والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ودعم عمليات صنع واتخاذ القرار وتنمية الموارد البشرية.
وأشار مدير عام الفريق، اللواء الركن المتقاعد الدكتور صالح المعايطة، إلى أن إشهار الفريق يأتي برغبة لإسناد الجهد الوطني في هذا المجال والمساهمة بإيجابية بمسيرة الوطن.
من جانبهم، أكد القائمون على الفريق أن هذه المبادرة تمثل منصة فكرية واستشارية تسعى للربط بين الخبرة العملية والمعرفة العلمية، وتقديم حلول مبتكرة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، بما يخدم المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني.
ويضم الفريق، اللواء المتقاعد محمد جرادات، والمحامي أحمد العمايرة، والعميد المتقاعد طارق الهباهبة، والدكتور تحسين حنتولي، والعميد المتقاعد زهير المناصير، والعميد المتقاعد صلاح المجالي، والعقيد المتقاعد خلدون حتاملة.
وحضر فعالية الإطلاق ممثلون عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية والعسكرية المعتمدة في الأردن، وأكاديميون وخبراء ومتخصصون في مجالات التخطيط الاستراتيجي.
