إشهار جمعية “أردن المستقبل” في عمّان

الوكيل الإخباري- - تحت رعاية رئيس الديوان الملكي الهاشمي معالي السيد يوسف حسن العيسوي، جرى اليوم في العاصمة عمّان إشهار جمعية “أردن المستقبل”، كمنصة وطنية رائدة لتعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ القيم الديمقراطية، انسجامًا مع الرؤية الملكية في تطوير الحياة السياسية وتمكين المواطنين من الانخراط الفاعل في الشأن العام.

وجاء إطلاق الجمعية بمبادرة من نخبة من الشخصيات الوطنية المؤمنة بالإصلاح والتحديث، بهدف إيجاد إطار مدني حديث يسهم في بناء ثقافة سياسية واعية، ورفع مستوى المشاركة في اتخاذ القرار، وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، بما يتماشى مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله.



تهدف الجمعية إلى أن تكون مظلة وطنية جامعة تُعزّز الحوار المجتمعي المسؤول، وتُمكّن الشباب والنساء وكافة فئات المجتمع من المشاركة السياسية والمدنية بوعي ومعرفة، من خلال برامج تدريبية، ومبادرات تنموية، وورش تثقيفية تُرسّخ قيم المواطنة الفاعلة والانتماء والعمل العام.