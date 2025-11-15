إشهار جمعية “أردن المستقبل” في عمّان

وجاء إطلاق الجمعية بمبادرة من نخبة من الشخصيات الوطنية المؤمنة بالإصلاح والتحديث، بهدف إيجاد إطار مدني حديث يسهم في بناء ثقافة سياسية واعية، ورفع مستوى المشاركة في اتخاذ القرار، وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، بما يتماشى مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله.
تهدف الجمعية إلى أن تكون مظلة وطنية جامعة تُعزّز الحوار المجتمعي المسؤول، وتُمكّن الشباب والنساء وكافة فئات المجتمع من المشاركة السياسية والمدنية بوعي ومعرفة، من خلال برامج تدريبية، ومبادرات تنموية، وورش تثقيفية تُرسّخ قيم المواطنة الفاعلة والانتماء والعمل العام.
وترتكز الجمعية على رؤية واضحة تتمثل في أن تصبح مرجعًا وطنيًا في التنمية السياسية، ورسالة تهدف إلى تمكين المواطن الأردني من ممارسة دوره السياسي والمجتمعي عبر تعزيز الوعي الدستوري، وترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة، واحترام حقوق الإنسان.
-
أخبار متعلقة
-
الأمير عمر بن فيصل يرعى اختتام فعاليات أولمبياد الروبوت الوطني
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الملك يشدد على أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة
-
تنظيم الاتصالات تتلقى 4494 شكوى خلال العام الماضي
-
الملك يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد
-
خرفان: تطور ملموس في خدمات المخيمات
-
النعيمات يقترب من كتابة اسمه كأبرز هدافي المنتخب عبر التاريخ
-
صناعة إربد تطلق برنامجا حول ممارسات التصنيع الجيد